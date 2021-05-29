Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,38 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,63'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015651 7,38 İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,808813 6,04 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,183073 4,42 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,099766 3,90 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,614470 3,33 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,909418 3,12 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,033063 2,90 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,106640 2,68 Fiba Portföy Altın Fonu 0,042487 2,57 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,044051 2,55 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,064507 2,63 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,059442 2,54 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,055789 2,54 NN Hay. Em. Altın EYF 0,033562 2,54 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,057103 2,54 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,054014 2,51 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055285 2,51 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,052729 2,50 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050421 2,49 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016912 2,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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