Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,58 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 2,30 ile bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,350812 4,58 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,800354 4,45 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045127 4,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089316 4,37 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,058168 2,95 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 19,069713 2,74 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,135567 2,68 İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,843689 2,59 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,472371 2,58 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,126268 2,57 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036926 2,30 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032989 2,11 VEM Dinamik Değişken EYF 0,075590 2,07 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021660 2,06 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,053051 2,03 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025765 2,02 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,121254 1,97 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,162237 1,97 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042434 1,97 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,177991 1,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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