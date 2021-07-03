Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

"AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ise yüzde 1,12'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,111994 3,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035738 2,25 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,167865 2,14 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,060382 2,09 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,977399 2,02 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017658 1,54 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,142995 1,42 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,056441 1,35 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,103094 1,29 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 176,594631 1,28 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056117 1,12 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039053 0,62 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024719 0,54 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054707 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,075160 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064228 0,49 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052323 0,48 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,071913 0,48 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,035260 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,076608 0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu

Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi

Antalya'ya 1 ayda gelen turist sayısı 5 ayda gelen kadar! Listenin başını Ukraynalılar çekiyor

Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı

Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı

Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar

Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı