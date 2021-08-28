Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,15 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF ise yüzde 2,29'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016034 4,15 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,227220 3,76 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,912086 3,54 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,079582 3,34 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,052893 3,09 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,030361 3,04 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,104397 3,03 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,317165 2,81 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,133701 2,54 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,966464 2,46 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,011087 2,29 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056322 1,54 AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,028795 1,46 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027973 1,42 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,035339 1,33 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018936 1,28 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,105528 1,22 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,038306 1,19 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027444 1,16 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039458 1,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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