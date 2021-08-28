Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,15 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF ise yüzde 2,29'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016034
|4,15
|Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,227220
|3,76
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,912086
|3,54
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,079582
|3,34
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,052893
|3,09
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,030361
|3,04
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,104397
|3,03
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,317165
|2,81
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,133701
|2,54
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,966464
|2,46
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,011087
|2,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056322
|1,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,028795
|1,46
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027973
|1,42
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,035339
|1,33
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018936
|1,28
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,105528
|1,22
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,038306
|1,19
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027444
|1,16
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039458
|1,16
(Sürecek)
Kaynak: AA
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