Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,17 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
"MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" ise yüzde 2,39 ile bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035980
|4,17
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,044904
|3,11
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,290306
|2,96
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,861287
|2,81
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,006530
|2,77
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,033124
|2,67
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,903897
|2,67
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069989
|2,58
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,488778
|2,51
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,661138
|2,49
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060221
|2,39
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,110911
|2,36
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,107070
|2,22
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,084000
|2,20
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,115173
|2,16
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,046729
|2,16
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,164387
|2,16
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,024050
|2,15
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,124395
|2,15
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104896
|2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SÜRECEK)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika Ekonomi