Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,20 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF ise yüzde 2,83'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017212 5,20 Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,162107 2,54 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036743 2,12 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,026851 1,14 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,581813 1,08 Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,126787 1,04 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,953320 1,02 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,033713 1,02 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,865609 0,99 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,241477 0,95 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,024731 2,83 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,011314 2,31 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,026943 1,27 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,030049 1,08 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,019405 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019214 0,89 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,048022 0,87 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,081536 0,85 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052147 0,84 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,021751 0,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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