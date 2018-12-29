Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (5)

Yatırımcı Rehberi (5)

45 dakika önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,88'lik düşüşle Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,88'lik düşüşle Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.


Allianz Yaşam ve Emeklilik Atak Değ. Gr. EYF ise yüzde 1,29'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,032724 -1,88
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,869294 -1,76
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,914788 -1,68
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,146779 -1,66
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,234672 -1,65
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047902 -1,63
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020091 -1,63
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120016 -1,59
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,02113 -1,57
Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,235913 -1,43
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022357 -1,29
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030846 -1,18
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021736 -1,16
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013858 -1,16
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019176 -1,14
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079581 -1,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013301 -1,06
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,100177 -1,05
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025083 -1,04
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,090234 -1,03
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:04 Kaynak: AA

Avrupa, Ekonomi
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