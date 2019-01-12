Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (5)

Yatırımcı Rehberi (5)

1 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,12'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,12'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.


Fiba Emeklilik ve Hayat K.D.B.A. Gr. EYF ise yüzde 0,51'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,13 -1,12
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,02 -0,94
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,41 -0,92
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 204,98 -0,73
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,39 -0,73
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 526,08 -0,65
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,19 -0,48
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,04 -0,48
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,06 -0,42
Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,04 -0,38
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,05 -0,51
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,06 -0,49
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,07 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,08 -0,43
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,01 -0,41
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,03 -0,39
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,01 -0,39
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,06 -0,37
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,08 -0,36
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,01 -0,35
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:05 Kaynak: AA

Gümüş, Ekonomi
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