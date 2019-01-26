Yatırımcı Rehberi (5)
1 saat önce
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,92'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,92'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.
NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 2,43 gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,181380
|-2,92
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,606875
|-2,62
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031637
|-2,53
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|197,121235
|-2,53
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015720
|-2,52
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|56,553472
|-2,50
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053318
|-2,44
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030035
|-2,43
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022023
|-2,43
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,027799
|-2,41
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014317
|-2,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023700
|-2,43
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014436
|-2,38
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023099
|-2,38
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,022566
|-2,36
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023559
|-2,35
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,021526
|-2,34
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,022795
|-2,33
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,025231
|-2,32
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022954
|-2,30
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:08 Kaynak: AA
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