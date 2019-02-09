Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (5)

Yatırımcı Rehberi (5)

1 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,05'lik düşüşle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,05'lik düşüşle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.


Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 3,68'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,04 -5,05
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 65,12 -3,62
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,05 -2,66
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,09 -2,32
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,19 -2,12
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,03 -1,98
Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,26 -1,73
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,07 -1,65
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,10 -1,59
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,23 -1,58
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,04 -3,68
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,05 -2,72
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,02 -1,96
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,03 -1,88
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,06 -1,60
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,11 -1,39
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,05 -1,31
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,03 -1,30
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,02 -1,30
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,07 -1,29
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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