Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (5)

Yatırımcı Rehberi (5)

43 dakika önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,92'lik düşüşle Yapı Kredi Portföy Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Yatırımcı Rehberi (5), System.String[]
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,92'lik düşüşle Yapı Kredi Portföy Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) oldu.


Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 1,65'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,87 -1,92
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,05 -1,48
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,04 -1,30
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,99 -1,24
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,19 -1,10
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,02 -1,00
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,63 -1,00
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,11 -0,99
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,25 -0,93
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,34 -0,92
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,03 -1,65
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,03 -0,83
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,01 -0,82
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,02 -0,75
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,02 -0,74
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,03 -0,58
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,08 -0,50
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,05 -0,46
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,10 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,11 -0,46
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:09 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı 14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı

Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu Eser Yenenler'in Evlilik Teklifi Ettiği Sevgilisine Aldığı Tektaş Alay Konusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 11:52:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (5)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]