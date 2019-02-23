Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (5)

Yatırımcı Rehberi (5)

1 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,93'lük düşüşle Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,93'lük düşüşle Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF ise yüzde 1,15'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,64 -0,93
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,45 -0,80
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,19 -0,52
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,04 -0,44
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,18 -0,38
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 140,65 -0,26
Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,26 -0,22
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,48 -0,18
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,10 -0,12
HSBC Portföy Değ. Fon 77,69 -0,11
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,03 -1,15
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,02 -1,09
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,01 -1,08
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01 -1,03
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01 -0,99
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,01 -0,91
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,01 -0,88
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,01 -0,87
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,01 -0,80
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,01 -0,74
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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