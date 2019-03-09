Yatırımcı Rehberi (5)
1 saat önce
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,62'lik düşüşle Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu oldu.
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,62'lik düşüşle Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 3,99'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|
|
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,51
|-7,62
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,04
|-3,76
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,98
|-3,47
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,22
|-3,13
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|35,84
|-2,59
|İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF
|35,49
|-2,58
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,10
|-2,57
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,11
|-2,56
| Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,06
|-2,52
|Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,03
|-2,49
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,01
|-3,99
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,06
|-3,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,05
|-2,39
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,07
|-2,30
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,02
|-2,24
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,06
|-2,21
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,09
|-2,19
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,01
|-2,06
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,02
|-2,04
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,02
|-2,04
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:08 Kaynak: AA
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