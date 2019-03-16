Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (5)

Yatırımcı Rehberi (5)

1 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,79'luk düşüşle Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,79'luk düşüşle Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF ise yüzde 1,67'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,38 -1,79
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,45 -1,73
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,05 -1,66
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,62 -1,65
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,14 -1,50
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,02 -1,46
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,44 -1,35
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,18 -1,26
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,89 -1,19
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,93 -0,94
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,03 -1,67
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01 -1,56
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,01 -1,50
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01 -1,48
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,02 -1,47
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,01 -1,44
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,01 -1,39
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,01 -1,37
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,01 -1,32
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01 -1,26
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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