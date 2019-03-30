Yatırımcı Rehberi (5)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,04 -15,27 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,09 -15,00 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,24 -10,68 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,47 -10,59 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,02 -10,58 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,07 -10,56 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,10 -10,51 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,12 -10,48 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,02 -10,40 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,67 -10,37 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,07 -10,40 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,05 -10,25 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,02 -10,09 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,07 -10,06 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,02 -10,00 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,03 -9,77 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,01 -9,75 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,08 -9,74 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,06 -9,40 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01 -9,29

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 15,27'lik düşüşle İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 10,40'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)