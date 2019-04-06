Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (5)

Yatırımcı Rehberi (5)

42 dakika önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,95'lik düşüşle İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,95'lik düşüşle İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon oldu.


Fiba Emeklilik ve Hayat Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 0,09'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,01 -1,95
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,10 -0,35
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,03 -0,28
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,03 -0,09
İş Portföy Altın Fonu 0,03 -0,01
Deniz Port. Altın Fonu 0,03 0,00
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012046 -0,09
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:04 Kaynak: AA

Kar, Ekonomi
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