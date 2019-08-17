Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (5)
Son Dakika Ekonomi Haber

Yatırımcı rehberi (5)

12 dakika önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,76'lık düşüşle İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Yatırımcı rehberi (5), System.String[]
En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,76'lık düşüşle İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Emeklilik ve Hayat His. Sen. EYF ise yüzde 3,62'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049009 -4,76
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097808 -4,61
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,017050 -4,44
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018534 -4,33
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020081 -4,25
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,953396 -3,66
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 56,652424 -3,38
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,397948 -3,33
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,029975 -3,26
Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,103478 -3,23
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054388 -3,62
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018588 -3,51
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039187 -3,32
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088937 -3,22
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021001 -2,99
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074274 -2,99
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018001 -2,92
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070335 -2,86
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018691 -2,85
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024796 -2,84

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
TEM Otoyolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den şehit olan polisle ilgili açıklama: Sulama başlıkları kırılarak yönü değiştirilmiş
Bolu'da, TEM'de feci kaza: 2'si çocuk 13 yaralı CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Gökçeada da maden sahası ihalesine çıkarıldı 9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 11:21:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (5)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]