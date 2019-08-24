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Yatırımcı rehberi (5)

1 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,05'lik düşüşle Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,05'lik düşüşle Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.


Allianz Hayat Em. Katkı EYF ise yüzde 3,56'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093842 -4,05
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047098 -3,90
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103964 -3,29
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040362 -2,73
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,477110 -2,67
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,991467 -2,52
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018084 -2,43
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019616 -2,32
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,053306 -2,08
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,381042 -1,85
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015164 -3,56
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015200 -3,55
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016292 -3,53
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033196 -3,40
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015221 -3,07
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014838 -2,91
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,015465 -2,77
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015723 -2,69
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016190 -2,68
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014866 -2,57
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:04 Kaynak: AA
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