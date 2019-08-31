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Yatırımcı rehberi (5)

4 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,25'lik düşüşle "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,25'lik düşüşle "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 1,97'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,974693 -2,25
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,891465 -1,70
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034293 -1,35
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,478056 -0,86
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,735449 -0,83
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,677481 -0,68
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197797 -0,48
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,964346 -0,47
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023224 -0,45
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,290120 -0,30
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027835 -1,97
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035553 -1,20
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033306 -0,75
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015244 -0,72
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015283 -0,70
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016361 -0,69
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014889 -0,62
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015584 -0,60
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030637 -0,57
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015297 -0,53

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:04 Kaynak: AA
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