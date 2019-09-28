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Yatırımcı rehberi (5)

44 dakika önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,64'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,64'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.


Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF ise yüzde 1,07'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014515 -3,64
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,034684 -2,68
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021797 -2,19
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,340424 -1,94
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,770121 -1,91
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034979 -1,86
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062355 -1,69
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074799 -1,65
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072045 -1,50
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022796 -1,32
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064432 -1,07
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061995 -0,94
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045039 -0,92
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108892 -0,75
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060169 -0,74
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036934 -0,72
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075193 -0,65
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074231 -0,52
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036754 -0,48
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052339 -0,42
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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