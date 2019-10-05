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Yatırımcı rehberi (5)

6 dakika önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,01'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,01'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.


Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,47'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013498 -7,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021085 -3,27
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,001079 -3,25
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038914 -3,14
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035080 -2,66
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073039 -2,35
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061020 -2,14
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070573 -2,04
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,298527 -1,79
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010141 -1,60
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036021 -2,47
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030969 -1,94
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107737 -1,06
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059577 -0,98
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074503 -0,92
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073621 -0,82
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016228 -0,72
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051624 -0,64
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029553 -0,59
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030515 -0,56
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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