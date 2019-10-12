Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (5)
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)

1 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,01'lik düşüşle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,01'lik düşüşle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.


Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 4,64'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043325 -7,01
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,367321 -5,10
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,489651 -4,99
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049846 -4,88
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 52,907235 -4,78
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,129254 -4,70
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,469555 -4,47
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042255 -4,30
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098773 -4,28
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108932 -4,05
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057347 -4,64
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055963 -4,57
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029337 -3,93
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019051 -3,77
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028588 -3,69
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,090239 -3,54
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076977 -3,52
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023888 -3,51
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071600 -3,49
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,117313 -3,48
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:05 Kaynak: AA
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