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Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)

2 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,56'lık düşüşle Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,56'lık düşüşle Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.


Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 4,17'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,401208 -5,56
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093800 -5,03
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047581 -4,54
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,956241 -4,39
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,987022 -4,36
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,091315 -4,09
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104506 -4,06
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,001025 -3,97
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019733 -3,95
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050741 -3,95
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,105750 -4,17
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024605 -4,06
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027466 -3,92
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068827 -3,87
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086765 -3,85
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017652 -3,85
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018300 -3,83
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074111 -3,72
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064662 -3,62
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064013 -3,59
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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