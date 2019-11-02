Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,30'luk düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,24'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014071 -4,30 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048627 -4,13 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095936 -3,80 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,103673 -2,52 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108810 -2,50 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,031381 -2,38 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018754 -2,30 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020241 -2,29 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,144754 -2,26 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,783524 -2,19 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042043 -2,24 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,089418 -2,11 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071214 -2,10 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018260 -2,09 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018936 -2,08 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,117374 -1,98 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067146 -1,97 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021228 -1,95 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066485 -1,95 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,077399 -1,92

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)