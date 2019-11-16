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Yatırımcı rehberi (5)

7 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,38'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,38'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.


AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,47'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,546085 -3,38
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026649 -2,76
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023771 -2,16
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,440449 -1,88
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022162 -1,30
Deniz Port. Altın Fonu 0,033877 -0,95
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,315543 -0,92
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019940 -0,91
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022941 -0,91
TEB Portföy Altın Fonu 0,065896 -0,91
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033097 -3,47
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038680 -3,02
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017205 -1,69
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011911 -1,28
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015995 -0,99
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,020833 -0,97
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021029 -0,96
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022036 -0,94
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017618 -0,88
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031283 -0,88

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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