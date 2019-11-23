Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,54'lük düşüşle İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu oldu.



Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,45'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035639 -2,54 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021663 -2,25 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,328564 -1,62 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,114197 -1,58 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076807 -1,44 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037365 -1,36 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065542 -1,20 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030455 -1,16 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,779834 -1,11 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042156 -1,06 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012221 -1,45 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028018 -0,99 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030309 -0,96 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026515 -0,93 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028253 -0,89 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027573 -0,87 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017468 -0,85 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029076 -0,84 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031020 -0,84 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009756 -0,83

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)