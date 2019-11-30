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Yatırımcı rehberi (5)

6 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,80'lik düşüşle Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,80'lik düşüşle Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.


Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 0,75'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,662639 -0,80
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,007716 -0,77
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053389 -0,68
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,706131 -0,59
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,023276 -0,58
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105449 -0,53
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,545588 -0,42
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,159180 -0,38
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023669 -0,37
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028289 -0,35
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017931 -0,75
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016895 -0,73
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018244 -0,72
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017958 -0,69
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038929 -0,60
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,019189 -0,59
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017778 -0,49
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017960 -0,44
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009714 -0,43
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,018255 -0,41
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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