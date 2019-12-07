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Yatırımcı rehberi (5)

6 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,17'lik düşüşle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,17'lik düşüşle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.


Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF ise yüzde 0,66'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038423 -2,17
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,232120 -1,84
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,124459 -1,73
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066438 -1,53
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042382 -1,33
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076464 -1,24
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077893 -1,21
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,474946 -1,18
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037888 -1,06
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021711 -1,04
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,115070 -0,66
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078676 -0,57
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063518 -0,56
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033369 -0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054978 -0,39
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039042 -0,23
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,078812 -0,11
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034532 -0,04
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012297 -0,02

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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