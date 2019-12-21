Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (5)

6 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,80'lik düşüşle Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,80'lik düşüşle Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.


Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 1,01'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,940024 -1,80
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,526547 -1,53
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,061574 -1,43
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060756 -1,42
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029352 -1,22
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,871867 -1,08
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,964299 -0,73
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120756 -0,71
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,772165 -0,55
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,957303 -0,49
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015242 -1,01
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018000 -0,71
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018061 -0,69
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018025 -0,68
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018343 -0,64
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017589 -0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017332 -0,52
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039075 -0,51
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048406 -0,46
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016991 -0,45

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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