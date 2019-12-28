Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (5)

6 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,05'lik düşüşle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,05'lik düşüşle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.


Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF ise yüzde 0,18'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,205564 -0,05
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067057 -0,18
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048731 -0,17
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069833 -0,16
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012389 -0,02
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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