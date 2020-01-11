Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,93'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,85'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016004 -2,93 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029466 -2,41 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,144847 -2,04 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045200 -1,89 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025679 -1,68 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027104 -1,35 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 565,256835 -1,33 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040205 -1,28 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022679 -1,24 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082134 -1,18 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036407 -1,85 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069805 -1,57 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066898 -1,53 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038883 -1,17 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040136 -1,09 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048797 -1,01 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043276 -0,88 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021766 -0,88 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,05591 -0,87 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036452 -0,84

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)