Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (5)

6 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,41'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,41'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.


Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,85'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014361 -4,41
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021309 -4,27
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,185857 -4,14
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028408 -2,94
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 41,588109 -2,54
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,112188 -2,36
Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038902 -2,30
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,132234 -2,25
Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079423 -2,24
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,242002 -2,24
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,041990 -2,85
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035336 -2,19
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035850 -2,11
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,134201 -2,10
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031326 -2,08
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041235 -2,04
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,027888 -2,03
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021971 -2,01
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034999 -2,00
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,085873 -1,99

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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