Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (5)

7 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,43'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,43'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.


NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 1,14'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013868 -3,43
TEB Portföy Altın Fonu 0,072591 -1,30
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025263 -1,21
Deniz Port. Altın Fonu 0,037111 -1,15
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042931 -1,14
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029628 -1,13
HSBC Portföy Altın Fonu 2,581004 -1,13
Ak Portföy Altın Fonu 0,068642 -1,10
İş Portföy Altın Fonu 0,033395 -1,10
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,208873 -1,07
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019575 -1,14
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032579 -1,13
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031595 -1,12
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,03082 -1,12
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034765 -1,11
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031577 -1,11
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019908 -1,09
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,03256 -1,09
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,031327 -1,09
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032265 -1,09
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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