Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,16'lık düşüşle Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.



Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 2,70'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,118851 -5,16 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060965 -4,85 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,130336 -3,51 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035177 -2,82 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,231777 -2,78 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069852 -2,54 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,61925 -2,22 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,204282 -2,21 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 41,256646 -2,18 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,936485 -2,16 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019204 -2,70 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035299 -2,58 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019288 -2,53 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019709 -2,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019316 -2,32 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017969 -2,24 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018395 -2,24 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019 -2,15 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018729 -2,08 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,055181 -2,05

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)