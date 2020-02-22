Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,48'lik düşüşle Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.



Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,53'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,408932 -7,48 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,047658 -7,11 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,010474 -6,87 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111029 -6,58 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 74,580895 -6,58 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,048088 -6,51 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065316 -6,49 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057028 -6,46 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,078705 -6,42 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,780783 -6,32 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,05158 -6,53 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033186 -5,99 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075132 -5,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066921 -4,46 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016483 -4,40 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,129273 -4,08 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034455 -4,03 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030244 -3,96 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021295 -3,94 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,138326 -3,92

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)