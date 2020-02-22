Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

6 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,48'lik düşüşle Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,48'lik düşüşle Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.


Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,53'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,408932 -7,48
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,047658 -7,11
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,010474 -6,87
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111029 -6,58
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 74,580895 -6,58
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,048088 -6,51
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065316 -6,49
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057028 -6,46
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,078705 -6,42
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,780783 -6,32
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,05158 -6,53
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033186 -5,99
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075132 -5,40
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066921 -4,46
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016483 -4,40
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,129273 -4,08
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034455 -4,03
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030244 -3,96
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021295 -3,94
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,138326 -3,92

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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