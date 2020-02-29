Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (5)

6 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 11,43'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 11,43'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.


Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 6,91'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013083 -11,43
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 78,421786 -10,91
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067300 -10,88
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044102 -10,14
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,247211 -8,55
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077696 -8,24
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043325 -6,63
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080968 -6,54
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053488 -6,21
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,741191 -6,11
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039975 -6,91
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,123896 -5,87
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,085746 -5,69
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,03376 -5,65
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,068728 -5,65
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059275 -5,37
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,099247 -5,32
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078989 -5,03
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020227 -5,02
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020956 -5,00

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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