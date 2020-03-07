Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (5)

6 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,60'lık düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,60'lık düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.


Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,21'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,262008 -4,60
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012656 -3,26
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045515 -2,59
Fiba Portföy Altın Fonu 0,026813 -2,58
TEB Portföy Altın Fonu 0,0768 -2,57
Deniz Port. Altın Fonu 0,03928 -2,54
Ak Portföy Altın Fonu 0,072437 -2,52
Garanti Portföy Altın Fonu 0,089173 -2,50
HSBC Portföy Altın Fonu 2,730678 -2,50
İş Portföy Altın Fonu 0,035304 -2,47
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038291 -4,21
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032385 -4,07
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033484 -2,53
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020729 -2,53
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034443 -2,51
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033321 -2,51
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,036824 -2,50
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011284 -2,50
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,032717 -2,49
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,033143 -2,46

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:28 Kaynak: AA
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