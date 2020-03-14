Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (5)

6 saat önce

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 28,38'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

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En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 28,38'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.


Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 20,59'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009064 -28,38
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060151 -27,38
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,480898 -23,82
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,084575 -21,39
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,38453 -20,96
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,658933 -20,34
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048182 -20,20
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,767745 -19,10
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025974 -19,00
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,482678 -18,79
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025034 -20,59
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040487 -18,96
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026391 -18,51
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060021 -18,01
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064289 -16,97
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063912 -16,96
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017115 -16,28
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,06684 -16,25
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017744 -16,24
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022169 -16,02

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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