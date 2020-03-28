Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,21'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 0,70'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007537 -4,21 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 614,457804 -2,19 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031391 -1,41 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,016993 -1,09 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044883 -0,87 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,567398 -0,64 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024029 -0,45 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,113076 -0,28 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,397499 -0,28 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,769432 -0,09 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,01292 -0,70 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022771 -0,52 BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,009997 -0,01

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)