Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,35'lik düşüşle Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.



Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF ise yüzde 4,33'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,148337 -4,35 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027688 -4,28 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080044 -4,17 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041276 -4,02 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,441091 -3,66 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064396 -3,61 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,012666 -3,57 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092407 -3,47 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021057 -3,42 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,747088 -3,32 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,015824 -4,33 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013655 -3,25 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025198 -3,17 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053684 -2,91 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,06637 -2,83 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021001 -2,80 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,071188 -2,55 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,095528 -2,54 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,101504 -2,47 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035823 -2,46

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)