Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 24,01'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



Fiba Em. ve Hay. Altın EYF ise yüzde 0,72'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005794 -24,01 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017496 -6,04 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,005412 -2,06 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,384856 -1,66 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,335221 -1,58 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033854 -1,45 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,05139 -0,48 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,596982 -0,40 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037475 -0,37 HSBC Portföy Altın Fonu 3,258081 -0,33 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,042315 -0,72 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037428 -0,50 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013408 -0,28 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012643 -0,28 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,039427 -0,27 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,040962 -0,27 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,04399 -0,26 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039054 -0,24 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039999 -0,24 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024806 -0,23

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)