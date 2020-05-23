Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,62'lik düşüşle QNB Finans Portföy Altın BYF oldu.



Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF ise yüzde 2,26'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy Altın BYF 33,496393 -2,62 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 652,731752 -2,33 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,586989 -1,53 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,992382 -1,36 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034859 -1,32 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,068227 -1,29 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,797402 -1,27 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024776 -1,25 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,143788 -1,13 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050328 -0,82 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024517 -2,26 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,064606 -0,97 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050234 -0,68 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013375 -0,48 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012613 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039934 -0,42 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039 -0,42 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039829 -0,41 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024782 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041199 -0,38

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)