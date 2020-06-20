Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,58'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF ise yüzde 0,06'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,055927 -2,58 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041154 -1,12 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,925246 -0,79 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,756069 -0,69 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034322 -0,61 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032772 -0,51 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110775 -0,25 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,040783 -0,06

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)