Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,28'lik düşüşle Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,28'lik düşüşle Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF

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oldu.


Anadolu Hayat Em. Katkı EYF

ise yüzde 2,73'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,406910 -4,28
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045214 -4,12
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088308 -3,95
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,815680 -2,32
Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,027888 -2,18
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,587524 -1,94
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835360 -1,78
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233664 -1,68
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,166848 -1,53
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,507163 -1,51
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018018 -2,73
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019220 -2,52
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018317 -2,51
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018496 -2,51
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019633 -2,49
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,020888 -2,49
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019951 -2,41
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019154 -2,38
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019847 -2,37
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018532 -2,37

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika Ekonomi
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