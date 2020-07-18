Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,48'lik düşüşle Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,48'lik düşüşle Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu oldu.

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Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,36'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 104,211945 -1,48
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030643 -1,47
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,062726 -1,30
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029330 -1,00
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039421 -0,80
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036524 -0,72
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056265 -0,59
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032548 -0,58
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,188086 -0,55
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025094 -0,48
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039158 -1,36
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,148614 -1,02
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,082791 -0,98
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,103865 -0,88
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027972 -0,84
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033729 -0,63
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012088 -0,58
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102847 -0,58
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,1175 -0,57
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079123 -0,56

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Yapı Kredi Bankası, Sek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika Ekonomi
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10:19
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10:10
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