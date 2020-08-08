Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 11,71'lik düşüşle Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 10,82'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,743104 -11,71 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,058621 -11,37 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087726 -10,87 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,027453 -10,71 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,244975 -10,45 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,139066 -10,15 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,538814 -10,04 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,621674 -9,79 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,917266 -8,72 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,207312 -8,69 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035319 -10,82 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018532 -10,78 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026714 -10,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041038 -8,97 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028864 -8,93 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,03501 -8,82 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081372 -8,61 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,063894 -7,67 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,024686 -7,29 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,126037 -7,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)