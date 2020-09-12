Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

"Allianz Hayat Em. Karma EYF" ise yüzde 1,57'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008367 -8,78 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 115,468472 -4,14 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032017 -3,54 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,071731 -3,23 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106111 -2,97 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,091279 -2,68 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,584356 -2,10 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,747653 -1,73 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,529440 -1,65 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022658 -1,64 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090455 -1,57 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113835 -1,56 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162706 -1,54 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028720 -1,50 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031013 -1,26 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012979 -0,99 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,021933 -0,96 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,024190 -0,85 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025888 -0,82 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,023133 -0,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor

Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi

Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu

Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı

Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'dan yeni görüntüler! Gün geceye döndü

Konya Sağlık Müdürlüğü personeli İbrahim Kılınçarslan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Beşiktaş, Trabzonspor maçında Murat Şahin'e emanet

Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim

Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti

Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü

Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı

Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, anlaşmalı boşanma için ifade verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi