Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,95 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 1,37 ile en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,134140 -1,95 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040511 -1,78 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079612 -1,76 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,582124 -0,89 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231374 -0,75 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 88,029356 -0,63 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,011413 -0,34 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071145 -0,31 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,824922 -0,30 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,362057 -0,30 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019018 -1,37 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019106 -1,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019331 -1,29 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018326 -1,27 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019029 -1,24 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019331 -1,18 VEM Katkı EYF 0,018354 -1,14 HEM Katkı EYF 0,018176 -1,14 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019340 -1,13 ZEM Katkı EYF 0,019486 -1,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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