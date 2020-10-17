Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,12 ile Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 0,85'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053933 -2,12 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009486 -0,71 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048587 -0,65 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,919954 -0,56 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,002194 -0,49 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,045263 -0,48 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,829396 -0,47 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039594 -0,47 TEB Portföy Altın Fonu 0,112213 -0,41 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045041 -0,35 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014671 -0,85 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016476 -0,59 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049706 -0,41 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049812 -0,37 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048731 -0,34 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050837 -0,33 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015667 -0,25 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,01087 -0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071805 -0,18 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,045237 -0,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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