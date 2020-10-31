Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,79 ile Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 8,31'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,166195 -8,79 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034277 -8,00 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044002 -7,80 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,192300 -7,77 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,238935 -7,71 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,0328 -7,25 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,293496 -7,22 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,235339 -6,64 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069746 -6,64 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,082515 -6,61 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038971 -8,31 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077112 -6,31 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,077274 -6,29 HEM Hisse Senedi EYF 0,020467 -6,28 VEM Hisse Senedi EYF 0,079899 -6,26 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030079 -6,22 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061276 -6,20 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,102195 -6,20 ZEM Hisse Senedi EYF 0,021219 -6,20 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020897 -6,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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